يابخت الأهلي بيك.. عمرو الدردير يشيد بأداء يوسف بلعمري

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بأداء الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري لاعب الاهلي، خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب التي أقيمت أمس الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر عمرو الدردير صورة للاعب الأهلي يوسف بلعمري عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "كلمة حق يابخت الأهلي بـ يوسف بلعمري.. حلال فيه كل جنيه اتدفع".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.