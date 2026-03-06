ليفربول يواجه ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت لخوض مباراة هامة أمام نظيره ولفرهامبتون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/26.

وتُقام المباراة على ملعب مولينيو، في محاولة من الفريق الأحمر لتعويض خسارته الأخيرة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري على نفس الملعب يوم الثلاثاء الماضي، بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، ما يزيد من حدة الرغبة في الثأر وتحقيق الفوز اليوم.

طموحات ليفربول للتقدم في البطولة

يسعى ليفربول إلى الفوز في هذه المباراة ليس فقط للثأر من الهزيمة السابقة، بل أيضًا لضمان التقدم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وزيادة فرصه في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويأمل الفريق الأحمر في تقديم أداء قوي أمام ولفرهامبتون، مع التركيز على تعزيز خطوط الهجوم والدفاع لتفادي الأخطاء التي كلفته الهزيمة الأخيرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 3، مع تحليلات فنية ومتابعة حية لجميع أحداث المباراة، مما يمنح الجماهير فرصة متابعة أداء اللاعبين لحظة بلحظة.

استعداد الفريقين

من المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل قوي يضمن تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، بينما يسعى ولفرهامبتون إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور للضغط على منافسه وتحقيق نتيجة إيجابية. وستكون المباراة فرصة حقيقية لمتابعة مستوى الفريقين بعد مواجهتهما الأخيرة في الدوري، وما إذا كان ليفربول قادرًا على استعادة توازنه وتحقيق الانتصار في بطولة الكأس