جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ليفربول يواجه ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت لخوض مباراة هامة أمام نظيره ولفرهامبتون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2025/26.

وتُقام المباراة على ملعب مولينيو، في محاولة من الفريق الأحمر لتعويض خسارته الأخيرة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري على نفس الملعب يوم الثلاثاء الماضي، بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، ما يزيد من حدة الرغبة في الثأر وتحقيق الفوز اليوم.

طموحات ليفربول للتقدم في البطولة

يسعى ليفربول إلى الفوز في هذه المباراة ليس فقط للثأر من الهزيمة السابقة، بل أيضًا لضمان التقدم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وزيادة فرصه في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويأمل الفريق الأحمر في تقديم أداء قوي أمام ولفرهامبتون، مع التركيز على تعزيز خطوط الهجوم والدفاع لتفادي الأخطاء التي كلفته الهزيمة الأخيرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 3، مع تحليلات فنية ومتابعة حية لجميع أحداث المباراة، مما يمنح الجماهير فرصة متابعة أداء اللاعبين لحظة بلحظة.

استعداد الفريقين

من المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل قوي يضمن تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، بينما يسعى ولفرهامبتون إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور للضغط على منافسه وتحقيق نتيجة إيجابية. وستكون المباراة فرصة حقيقية لمتابعة مستوى الفريقين بعد مواجهتهما الأخيرة في الدوري، وما إذا كان ليفربول قادرًا على استعادة توازنه وتحقيق الانتصار في بطولة الكأس

ليفربول اخبار الرياضة الدورى الانجليزى كوره عالمية

