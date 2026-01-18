قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما سبب استنزاف بطاريات هواتف آيفون؟ .. الشركة تجيب

محمد غالي

ويشتكي عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone من نفاد البطارية بشكل أسرع من المعتاد، و التي تؤدي إلى استنزاف طاقة البطارية حتى في حال عدم استخدام الهاتف ولكن يكون في وضع التشغيل.

وتسمح ميزة تحديث التطبيقات في الخلفية لتطبيقات مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة بتحديث بياناتها تلقائيا دون تدخل المستخدم، إلا أن خبراء التكنولوجيا حذروا من أن بعض التطبيقات غير الأساسية تستغل هذه الخاصية بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى استهلاك مستمر للطاقة دون فائدة حقيقية.

وأشار الخبراء إلى أن استمرار عمل هذه التطبيقات في الخلفية يضع عبئا إضافيا على بطارية الهاتف، خاصة عند تشغيل عدد كبير من التطبيقات في الوقت نفسه، وهو ما يفسر شكاوى المستخدمين من تراجع ملحوظ في عمر البطارية.

كيفية تقليل استنزاف بطارية آيفون

ولتقليل استهلاك البطارية، ينصح المستخدمون بالدخول إلى الإعدادات ثم البطارية ثم عرض استخدام البطارية، لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للطاقة في الخلفية، وبعدها التوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث التطبيقات في الخلفية.

ويمكن من خلال هذه الخطوة إيقاف الميزة بالكامل، أو تفعيلها عند الاتصال بشبكة Wi Fi فقط، أو تعطيلها لتطبيقات محددة غير ضرورية، ما يساهم في تحسين أداء البطارية وإطالة عمر الشحن.

كما يعد تفعيل وضع Low Power Mode من الحلول الفعالة، حيث يعمل على تقليل نشاط التطبيقات في الخلفية تلقائيا عند انخفاض مستوى شحن البطارية.

بطارية iPhone وعلاقتها بالأداء

تعتمد هواتف iPhone على دمج متقدم بين البرمجيات والهندسة التقنية لتحقيق أداء سلس وسهل الاستخدام، وتعد البطارية أحد العناصر الأساسية في هذه المنظومة. 

ومع مرور الوقت، تتأثر جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن بعوامل الاستهلاك، ما يؤدي إلى انخفاض قدرتها وكفاءتها تدريجيا.

كيفية الحفاظ على أفضل أداء للبطارية

تشير آبل إلى أن مدة شحن البطارية تعني الوقت الذي يعمل فيه الهاتف قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، بينما يعبر عمر البطارية عن الفترة التي تظل فيها البطارية صالحة للعمل قبل الحاجة إلى الاستبدال.

وللحفاظ على أداء البطارية، ينصح بعدم ترك الهاتف في بيئات حارة أو معرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والحفاظ على شحن البطارية عند مستوى يقارب 50 في المئة عند تخزين الجهاز لفترات طويلة دون استخدام.

تقادم عمر البطارية وتأثيره على الأداء

ومع تقدم العمر الكيميائي لبطارية الليثيوم أيون، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن، كما تنخفض قدرتها على توفير الطاقة القصوى اللازمة لتشغيل الهاتف بكفاءة. 

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مفاجئ في الجهد الكهربائي، ما يدفع نظام إدارة الطاقة في الهاتف إلى إيقاف التشغيل بشكل غير متوقع لحماية المكونات الداخلية.

وأكدت آبل أن هذه التغيرات تكون مؤقتة في حالات انخفاض الشحن أو التعرض لدرجات حرارة منخفضة، لكنها تصبح أكثر وضوحا مع تقادم عمر البطارية، مشددة على أن استبدال البطارية يعد الحل الأمثل لتحسين الأداء واستعادة كفاءة الهاتف.

السعة القصوى للبطارية

تعرض شاشة حالة البطارية معلومات تفصيلية حول السعة القصوى للبطارية وأقصى قدرة للأداء، حيث تعكس هذه البيانات الحالة الفعلية للبطارية مقارنة بوضعها عند الاستخدام الأول.

وتقيس السعة القصوى للبطارية قدرتها الحالية مقارنة بسعتها الأصلية عندما كانت جديدة، وتنخفض هذه النسبة تدريجيا مع تقادم العمر الكيميائي للبطارية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عدد ساعات الاستخدام بين كل عملية شحن وأخرى. 

وبحسب الفترة الزمنية بين تصنيع هاتف iPhone وتنشيطه، قد تظهر السعة القصوى بنسبة تقل قليلا عن 100 بالمائة.

وبالنسبة لطرازات iPhone 14 والإصدارات الأقدم، فقد صممت البطاريات بحيث تحتفظ بنسبة 80 بالمائة من سعتها الأصلية بعد 500 دورة شحن كاملة في ظل الظروف المثالية. 

أما بطاريات طرازات iPhone 15، فقد تم تصميمها للاحتفاظ بنسبة 80 بالمائة من السعة الأصلية بعد 1000 دورة شحن كاملة في الظروف المثالية.

وتختلف النسبة الفعلية للسعة القصوى من جهاز لآخر وفقا لطريقة الاستخدام اليومية وأسلوب الشحن المنتظم. ويشمل الضمان الرسمي لمدة عام واحد، وعامين داخل تركيا، تغطية خدمة البطارية في حال وجود عيب صناعي، وذلك إلى جانب الحقوق التي تكفلها قوانين حماية المستهلك المحلية.

وفي حال خروج الجهاز من نطاق الضمان، توفر شركة Apple خدمة استبدال البطارية مقابل رسوم محددة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل دورات الشحن لمعرفة الحالة الدقيقة للبطارية.

