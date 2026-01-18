ببطارية ضخمة وشحن سريع.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد

بدأت شركة ريدمي بالترويج لوصول هاتف ريدمي توربو 5 ماكس إلى الصين. وقد تم التأكيد رسميًا على أن هذا الجهاز سيحتوي على أحدث معالج من شركة ميديا ​​تيك، وهو معالج Dimensity 9500s . وقبل إطلاقه المرتقب، ظهرت نتائج اختبار AnTuTu الخاصة به، مما يشير إلى أنه سيقدم أداءً متميزًا.

هاتف ريدمي



تُظهر لقطة الشاشة أعلاه أن هاتف Redmi Turbo 5 Max قد حقق نتيجة 3,298,445 على منصة AnTuTu . ويُذكر في القائمة معالج Dimensity 9500s برقم الطراز MT6991Z/ECZB. تشير هذه النتيجة إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 Max سينافس الأجهزة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، مثل OnePlus Ace 6T و iQOO Z11 Turbo وهاتف Realme Neo 8 القادم .

ميزات هاتف Redmi Turbo 5 Max

على الجانب الاخر تم رصد هاتف Redmi Turbo 5 Max مؤخرًا على منصة Geekbench مع معالج Dimensity 9500s SoC وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، حيث سجل 2656 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8377 نقطة في اختبار النوى المتعددة.

من المتوقع أن يُباع هاتف Redmi Turbo 5 Max بسعر يقارب 2500 يوان (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا)، ويُقال إنه مزود بشاشة OLED LTPS بدقة 1.5K وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

أما باقي مواصفاته فلا تزال طي الكتمان. ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن السلسلة طرازًا قياسيًا يعمل بمعالج Dimensity 8500. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيُطلق عليه اسم Redmi Turbo 5 أم اسم آخر.