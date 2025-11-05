قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4 بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550 مللي أمبير

هاتف Redmi Turbo 5
هاتف Redmi Turbo 5
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Redmi Turbo 5، والتي قد تتضمن طرازين Turbo 5 وTurbo 5 Proوقد اعتمدت الشركة مؤخرًا اسم Redmi K90 Pro Max بدلًا من Redmi K90 Pro في سلسلة هواتف K90 التي كُشف عنها حديثًا، ومن المُحتمل أن يحمل طراز Pro من سلسلة Turbo 5 اسم Redmi Turbo 5 Pro Max. ورغم أن هذا مجرد افتراض، فقد كشف تسريب جديد، من Digital Chat Station، عن المواصفات الرئيسية لهذا الجهاز.

هاتف Redmi Turbo 5 Pro 

وفقًا للمُسرِّب، يُعدّ Redmi Turbo 5 Pro هاتفًا ذكيًا متوسط ​​الأداء، مُزوَّدًا بمعالج MediaTek Dimensity 9-series. يُمثّل هذا تناقضًا صارخًا مع استخدام Redmi لمعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 لتشغيل Redmi Turbo 4 Pro.

يكشف التسريب أن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيضم شاشة مسطحة بتقنية LTPS بدقة 1.5K، مزودة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

 ستتميز الشاشة بزوايا دائرية كبيرة، وإطار معدني متوسط. ولضمان المتانة، سيوفر الهاتف مقاومة كاملة للماء. ومثل الجيل السابق، سيحافظ على تصميمه البسيط.

يأتي هاتف Turbo 5 Pro مُجهز بمكبرات صوت مزدوجة مُتماثلة. وسيستمد طاقته من بطارية ضخمة بسعة حوالي 9000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم شحن بقوة 100 واط  أما عن باقي التفاصيل، فلا تزال طي الكتمان.

ريدمي توربو 4 برو
 

من المتوقع إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 ، الحاصل على شهادة 3C في الصين ، قبل نهاية هذا العام. مع ذلك، لا توجد معلومات حول موعد إطلاق Turbo 5 Pro. يبقى أن نرى ما إذا كان Turbo 5 Pro سيُطلق في موعده المعتاد في الربع الثاني من عام 2026 أم قبل جيله السابق.

