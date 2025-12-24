قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رد فعل مفاجئ من حمزة العيلي على واقعة ريهام عبدالغفور: فعل مشين ومخز

حمزة العيلي
حمزة العيلي
علا محمد

علق الفنان حمزة العيلي علي أزمة الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد تداول صور لها عبر السوشيال ميديا بشكل غير لائق  خلال العرض الخاص لفيلمها.


وقال حمزة عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"أختي وصديقتي الغالية الفنانة والنجمة الراقية المحترمة جداً ريهام 
عبدالغفور  Riham Abdel Ghafour التي وبحق قدوة نتعلم منها مكارم الأخلاق و الإنسانيات و محبة الناس و محبة الله".

واضاف :"ماحدث معها فعل مشين و مخزي لفاعله و يدل على أنه عديم الشرف و النخوة و النبل و يفتقد للكثير من أساسيات الرجولة و الأخلاق.

  
والحقيقة أن من أصابهم هذا السعار حيث اللهث وراء تصيد اللقطة أو اللحظة التي ستفجر التريند وإضافة عناوين كاذبة و غيرها أصبحوا كثيرين ومهنة الصحافة و الإعلام بريئة منهم ".

وأكمل :"إنه فعل مخجل وقبيح ومريض سواء في حفل أو عزاء كما حدث مع الفيشاوي و غيره و هذا الأسوء على الإطلاق فماذا بعد مصيبة الموت والحزن ".


وتابع ؛"رجاءاً تحلوا بالأنسانية و الأخلاق والرقي يا من تثيروا الفتن و تسعون للفضائح 
وشكراً لتدخل نقابة المهن التمثيلية ولإهتمام السيد النقيب أشرف زكي لوقف هذه المهازل و تقنينها و وضع شروط و أحكام لممارستها إن كان ولابد يعني".

وختم :"وشكراً لكل أصدقائناً الصحفيين و الإعلاميين المحترمين أصحاب القلم النزيه والشرف و الأمانة الإنسانية قبل المهنية لكم خالص الإحترام والتقدير".


وكانت قد كتبت ريهام عبدالغفور من خلال حسابها الشخصي فيس بوك : «كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، إدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.
 

وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.

الفنان حمزة العيلي حمزة العيلي أزمة الفنانة ريهام عبدالغفور ريهام عبدالغفور صور ريهام عبد الغفور

