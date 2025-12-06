حمزة العيلي عن منى زكي: كلمة قد تدمر إنسانًا أو تسعده

وجّه الفنان حمزة العيلي رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عبّر فيها عن تقديره الكبير للجمهور، وفي الوقت نفسه عن حزنه من حملات الهجوم والسخرية التي تتعرض لها الفنانة منى زكي بسبب دورها في فيلم الست.

وكتب العيلي: "إلى السادة الجمهور الفاضل المحترم تحية طيبة ومحبة كبيرة ..بعيداً عن زمالة المهنة و بعيداً عن أي شيء عاوز أقول كلمتين ليس لهم أي علاقة بتوجيه أو إعتراض أو دعم أو غيره

إحنا كمشاركين في صناعة الأعمال الفنية بجميع أقسامه اللي بيتعبوا جداً و تحديداً فيما يخصنا نحن كممثلين".

وتابع: “مشوارنا صعب و طويل وشاق ومجهد و مهما بلغت نجوميتنا و لما ربنا يكرمنا ويكون لنا جمهور عزيز نحبه ونحترمه، بنسعى دائماً لإرضائه و إمتاعه و نيل إحترامه و هذا أعظم أهدافنا”.

وأكمل: “لذا عندما نهاجم من جمهورنا الحبيب على شخصية أو دور قدمناه لكم بكل ما واجهناه فيه من تعب كي يخرج للنور فهذا حقاً يحزننا كثيراً و يصيبنا بإحباط شديد و في بعض الأحيان يدمر نفسيتنا تماماً”.

وتابع: "والأمثلة في ذلك حدثت ومازالت تحدث أذكر منها الآن دور أم كلثوم للفنانة والنجمة الكبيرة التي أمتعتنا في أعمال كثيرة الأستاذة منى زكي

أياً ما كان فلنشاهد و نحكم سواء عليها أو على أي ممثل أو ممثلة و لا أستثني نفسي أبداً

و إذا لم نلاقي إستحسانكم فهذا وارد جداً ولكم كل الحق و الفنان الحقيقي يهتم بالنقد أكثر من المدح ولكن النقد البناء".

وتابع مؤكدًا: “نحن نحترم ذلك جداً أما الهجوم الشرس والسخرية والإهانة وما إلى هذا فإنه يفطر القلب حزناً و ألماً وخيبة أمل و يسري هذا مع كل الناس في جميع مجالات العمل وفي حياتنا عموماً، كلمة واحدة من الممكن أن تدمر إنساناً أو تجعله يطير فرحاً من السعادة بنجاحه دعونا نكون أكثر هوناً على بعضنا البعض".

وأردف: “لكم مني ومن جميع الأساتذة و زملائي الأعزاء خالص محبتنا و الإحترام و التقدير فبعد عون الله وتوفيقه و كرمه علينا أنتم عزوتنا و سندنا وهدفنا الجليل إسعادكم”.

ونوّه العيلي: " إذا سمحتوا لي بناءاً على بعض تعليقات حضراتكم التي أحترمها وأتفهمها جيداً، إن شاء الله في لقاء ما يوماً ما هحكي موقف عظيم بالنسبة لي عن مدى إنسانية و جمال و رقي و كرم أخلاق نجوم كنت ومازلت واحد من جمهورهم وبحبهم جداً و محبتهم في قلبي تضاعفت ألف مرة بعد هذا الموقف

الحبايب الغاليين أحمد حلمي و منى زكي و أحمد رزق و نقيبنا العزيز د/ أشرف زكي، و معظم النجوم والزملاء اللي إتعاملت معهم لهم معي ومع غيري

مواقف إنسانية رائعة علمتني الكثير".

واختتم: "الحكمة في ذلك أنه لا يعلم ما في النفوس والنوايا إلا الله و من شهد موقف يفصح عن ما بداخلنا

ياما حكمنا على ناس في حياتنا بالسوء و طلعوا فيهم الخير، والعكس صحيح

كلنا في محاولات دائمة للسعي أن نكون أفضل و محدش فينا خالي من العيوب، ربنا يسعد كل أيامكم ودمتم دائماً في محبة وخير وسلام وراحة بال".

يقام اليوم، السبت، العرض الخاص لفيلم “الست”، وذلك بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور بطلته الفنانة منى زكي.

ويحضر العرض الخاص مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم منى زكى وباقى أبطال الفيلم.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى السينمات يوم 10 ديسمبر الحالي.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.