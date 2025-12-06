إندونيسيا.. ارتفاع ضحايا الفيضانات لأكثر من 900 شخص

أفادت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا يوم السبت أن أكثر من 900 شخص لقوا حتفهم في البلاد، وفقًا لوكالة فرانس برس.

الفيضانات في إندونيسيا

وبلغ عدد القتلى 908، بينما لا يزال 410 أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات عن تأكيد مقتل 486 شخصًا في سريلانكا، و185 في تايلاند كما تأكدت وفاة ثلاث أشخاص في ماليزيا.

لا تزال قرى عديدة في إندونيسيا وسريلانكا مدفونة تحت الطين والأنقاض، ولا يزال نحو 900 شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين، بينما تواصل عمليات التعافي في تايلاند وماليزيا.

مع انحسار المياه، يجد الناجون أن الكارثة قد شلّت خطوط الكهرباء في قراهم وانقطعت الطرق التي كانت تربط المدن والمناطق بالعالم الخارجي، مما جعل بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرات الهليكوبتر.

وانهارت أبراج نقل الكهرباء تحت وطأة الانهيارات الأرضية، مما أدى إلى غرق القرى في الظلام وانقطاع الإنترنت.