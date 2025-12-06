جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على بعض المناطق في قطاع غزة رغم دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن شاب فلسطين استشهد قبل قليل، برصاص طيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ في مدينة رفح جنوبا.

وأوضحت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب يوسف رجب النذر برصاص طيران الاحتلال المسير في جباليا البلد.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ عملية نسف مبانٍ في مدينة رفح، مع تواصل القصف المدفعي في عديد المناطق بمدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وباستشهاد الشاب النذر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى أربعة، بعد ارتقاء ثلاثة مواطنين أحدهم متأثرا بجروحه في بيت لاهيا شمال القطاع.