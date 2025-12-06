وزير الخارجية يبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي اطلاق مبادرات مبتكرة للتنمية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٦ ديسمبر مع بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش منتدى الدوحة.

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمنتدي من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية.

كما استعرض جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى الأولوية التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واضطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية، منوهاً إلى الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم.

شهد اللقاء نقاشا حول التطورات الإقليمية حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات بالمنطقة، مؤكداً أن مصر تواصل جهودها لتحقيق السلم والأمن والاستقرار فى الاقليم.