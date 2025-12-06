قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي اطلاق مبادرات مبتكرة للتنمية

وزير الخارجية مع بورج برانديه
وزير الخارجية مع بورج برانديه
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٦ ديسمبر مع بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش منتدى الدوحة.

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمنتدي من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية. 

كما استعرض جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى الأولوية التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واضطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية، منوهاً إلى الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم.

شهد اللقاء نقاشا حول التطورات الإقليمية حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات بالمنطقة، مؤكداً أن مصر تواصل جهودها لتحقيق السلم والأمن والاستقرار  فى الاقليم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى الدوحة

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
انشاء موقف
صحة الشرقية
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
