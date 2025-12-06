وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحرص على دفع الشراكة مع دولة قطر بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجهات المعنية في البلدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع كل من علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والشيخ فيصل آل ثانى وزير التجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتنامي بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية.



وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى البناء على الزخم القائم في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارات والهيئات المختصة بما يسهم في الارتقاء بجهود التنمية والاقتصاد في الدولتين الشقيقتين.

