وزير الخارجية يلتقي وزراء المالية والتجارة والصناعة والمواصلات في دولة قطر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٦ ديسمبر، مع كل من السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والشيخ فيصل ال ثانى وزير التجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات القطري، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتنامي بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دفع الشراكة مع دولة قطر بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجهات المعنية في البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى البناء على الزخم القائم في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارات والهيئات المختصة بما يسهم في الارتقاء بجهود التنمية والاقتصاد في الدولتين الشقيقتين.