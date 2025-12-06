بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن أحقية النادي الأهلي في التعاقد مع أي لاعب في شهر يناير المقبل مشارك في بطولة كأس الكونفدرالية فى اللنسخة الحالية.



‏قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إذا تعاقد النادى الأهلى خلال يناير 2026 مع أى لاعب شارك هذا الموسم مع ناديه السابق بـ كأس الكونفيدرالية أو دورى أبطال يستطيع اللاعب المشاركة بشكل طبيعى مع الأهلى فى جميع البطولات بما فيها دورى أبطال إفريقيا.



ويستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق انبي في كأس عاصمة مصر.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق انبي في الثامنة مساء الخميس المقبل 11 ديسمبر ببطولة كأس عاصمة مصر.



ثم يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الجمعة 19 ديسمبر، ثم يلعب مع غزل المحلة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، وأخيرا يلعب مع المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.



القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الأهلى في كأس عاصمة مصر.