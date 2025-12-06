قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، اجتماعًا موسعا بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة الاستعدادات النهائية  لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026.

حضر الإجتماع، د. محمد العطار نائب رئيس جامعة  القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود. هبة نوح مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، ود. جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،  ود. مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، وعدد من عمداء كليات جامعة القاهرة الأم، ومنسقي البرامج، وا.نصر الروبي أمين عام الجامعة الأهلية، وا. هاني رضوان أمين عام الجامعة الأم.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على جهودهم المتميزة في دعم وتسيير العملية التعليمية، كما وجه بالإسراع في استكمال المعامل والمكتبات، وتطوير المساحات المخصّصة للأنشطة الطلابية، مع التأكيد على الالتزام بقواعد الجامعة الأم حفاظًا على عراقتها وتاريخها.

وشدد رئيس الجامعة على الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الأهلية بالتنسيق مع كليات الجامعة الأم، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدام معامل كليات الجامعة الأم بما يضمن انسيابية العملية التعليمية والعملية التدريبية للطلاب.

وخلال الإجتماع، ناقش الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع مديري البرامج، الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي تتضمن جميع أجزاء المقررات الدراسية، وأن تشمل الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وأن تقيس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، موجهًا بضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان لضمان سرعة إعلان النتائج حتى يتسني للطلاب تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في المواعيد المحددة لها.

رئيس جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«الصحة»: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

تمساح

ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالشرقية..ولجنة طوارئ تفرض سيطرتها

صورة أرشيفية

تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد