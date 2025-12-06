نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

شهد اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 ، في جدة واحدة من أبرز فعالياته وأكثرها جذبًا للأضواء: احتفالية المرأة في السينما، وهي فعالية مخصّصة لتكريم إبداعات النساء في صناعة السينما محليًا وعالميًا.

وتحوّلت السجادة الحمراء إلى لوحة نابضة بالحياة، اجتمع فيها الفن مع الموضة والجمال، لتقدّم النجمات من مختلف أنحاء العالم رسالة بصرية مُلهمة مفادها أن الإبداع النسائي لا يعرف حدودًا.

ومع انطلاق الفعالية، تدفقت النجمات والمبدعات إلى السجادة الحمراء بإطلالات حملت تفاصيل جمالية دقيقة، فبدت وكأنها امتداد طبيعي للشاشات الكبيرة.

فقد اختارت الكثيرات مكياجًا متوهّجًا يعكس إشراقة الوجوه تحت الأضواء، فيما فضّلت أخريات درجات حيادية راقية بمسات ناعمة تزيد حضورهن قوة وحيوية.

واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي افتتاح دورته الخامسة بفيلم «العملاق»، وهو اختيار يبدو للوهلة الأولى احتفاءً بقصة معروفة، لكنه في الحقيقة اختيار لطموح سينمائي يسعى إلى إعادة اكتشاف أسطورة طال غيابها: نسيم حميد، الملاكم الذي كان دخوله إلى الحلبة حدثاً بصرياً لا يقل إثارة عن ضرباته نفسها.



يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتقام دورته السنوية في مدينة جدة داخل منطقة جدة التاريخية، حيث يجتمع صناع السينما من مختلف انحاء العالم للاحتفاء بالفن السابع وتقديم رؤى جديدة تدعم صناعة السينما العربية والعالمية. انطلق المهرجان بهدف تمكين المواهب الشابة وتوفير منصة لنشر الاعمال المبتكرة وعرض افلام متميزة من مناطق مختلفة عبر العالم.

ويستقطب المهرجان في كل عام نخبة واسعة من النجوم وصناع السينما، الذين يشاركون في جلسات حوارية وندوات وبرامج تطوير مهنية. ومن بين الاسماء الدولية المشاركة في دورته الخامسة آيشواريا راي باتشان، وادريان برودي، وشون بيكر، وجيانكارلو اسبوزيتو، اضافة الى جيسيكا البا، وآنا دي ارماس، ونينا دوبريف، وكيرستن دانست، وداكوتا جونسون، وكوين لطيفة، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون، حيث يقدّمون تجاربهم المهنية وشهاداتهم الفنية للجمهور والمهتمين في الصناعة.