عمر صلاح: لم أتوقع رحيلي عن الزمالك.. وبتروجيت نقطة التحول بمسيرتي

رياضة

كشف عمر صلاح حارس مرمى بتروجيت الحالي والزمالك السابق، عن كواليس تجربته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تم تصعيده للفريق الأول بعمر 18 عامًا، بعدها خاض مباريات كثيرة صنعت اسمه ومنحته الشهرة والنجومية، لكن الحظ لم يحالفه في الاستمرار داخل ميت عقبة.

وتابع "صلاح" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: استكملت مشواري مع أندية آخرى مثل سموحة والاتحاد السكندري، ورغم عدم حصولي على فرصة كاملة إلا أنني أديت بشكل جيد، بعدها انتقلت إلى بتروجيت، نقطة التحول في مسيرتي، والحمد لله ربنا كرمني هناك وأخدت فرصة كاملة أظهرت إمكانياتي وقدراتي، لدينا مدرب حراس مرمى على أعلى مستوى هو كابتن هاشم الدسوقي، والفريق يمتلك عدة حراس مرمى مميزين، نعمل جميعًا بشكل قوي ونقدم مجهودًا كبيرًا والدليل النتائج.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: عندي طموحات وأهداف كبيرة، الحسابات في الأهلي والزمالك دائمًا مختلفة، أنا كلاعب لا أعرفها، مجلس إدارة الزمالك قرر رحيلي بسبب عدم التوفيق في مباراة الجونة، أبلغوني بالقرار وأنا احترمته لإن الزمالك صاحب فضل كبير عليا، منحني كل شيء أثناء تواجدي وبعد رحيلي، ولا أعرف هل تدخل أحد من أجل رحيلي عن الزمالك أم لا؟.

هل تعرضت للظلم من الزمالك ؟

وواصل لاعب الزمالك السابق: لا أعرف هل ظُلمت أم لا في الزمالك؟، الأبيض منحني أشياء جيدة كثيرة، ربما تكون الطريقة التي رحلت بها غير جيدة، لكن هذا وارد في كرة القدم، الزمالك سبب شهرتي ومعرفة الناس بي ولن استطيع التحدث عن النادي بشكل غير جيد.

وأردف: حزنت بشكل كبير بسبب قرار رحيلي عن الزمالك، لم أتوقع حدوث ذلك بعد المباريات القوية التي قدمتها مع الفريق، وهذا كان أصعب ما في الأمر، ربنا عوضني بعد رحيلي بأشياء هونت عليا ما حدث.

وأنهى عمر صلاح حديثه: علاقتي بجماهير الزمالك قوية جدًا، هناك حالة حب متبادلة، جماهير الأهلي تعاملني بشكل جيد، الجماهير أصبحت تمتلك وعيًا كرويًا وثقافيًا كبيرًا، حاليًا كامل تركيزي مع بتروجيت وموقفنا في الدوري.

