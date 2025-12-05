ازمة جديدة.. عبدالحميد معالي يفسخ عقده مع الزمالك

فسخ المغربي عبدالحميد معالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع النادي من طرف واحد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحها اللاعب للنادي لصرف مستحقاته المالية المتأخرة



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "آخر يوم كان امس للزمالك رسميا عبد الحميد معالي يفسخ تعاقده مع الزمالك و يعود الي المغرب و عروض له من الوداد و الرجاء و الجيش الملكي"



وما زال نادى الزمالك يواجه أزمة كبرى تتمثل فى اتجاه لاعبيه لفسخ عقودهم مؤخراً بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم فى المواعيد المتفق عليها، الأمر الذى يدفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القلعة البيضاء، من خلال إنذار النادي حتى يحق لهم الفسخ من طرف واحد.