الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديداً بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي ليكون أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 بدلا من أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 ، وذلك في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

يأتي ذلك في ضوء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 71 لسنة 2025 بشأن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر والجدول الاجرائي والزمني لهذه الانتخابات المقرر لها يومي 3 و 4 يناير 2026 والتي تشمل محافظات :  ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

موعد التقييم المبدئي

أما بشأن التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025 ، في مدارس 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء ) 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أما مدارس باقي المحافظات فمن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي فيها من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختلاف توقيت عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، جاء بسبب مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025


تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

