وزير الأوقاف للمتسابق محمد ماهر: "عطّرت الأجواء في ذروة خطاب الحق.. وتحياتي لك ولوالدك"

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء المتسابق محمد ماهر خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة، مؤكّدًا أن تلاوته حملت روحًا مؤثرة واستحضرت معاني الرحمة في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الأزهري موجّهًا حديثه لماهر: "عطرت الأجواء أمامنا في ذروة خطاب الحق لسيدنا محمد حين قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.. تحياتي لك وللسيد الوالد.

وأعرب المتسابق محمد ماهر، خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة، عن أمنيته الكبرى حال فوزه في المسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يوفَّق إلى اصطحاب والده ووالدته لأداء مناسك العمرة.

الفوز ببرنامج دولة التلاوة

وقال ماهر في كلمته: "أمنيتي لو فوزت في برنامج دولة التلاوة إن والدي ووالدتي يطلعوا عمرة إن شاء الله".

اكتشاف المواهب الجديدة

وتذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.