مصطفى حسني: إحنا أولى بأن النبي يكون موجود في حياتنا

وجّه الداعية الإسلامي مصطفى حسني رسالة مؤثرة للمشاهدين خلال برنامج دولة التلاوة، مؤكّدًا أهمية استحضار سيرة النبي محمد ﷺ في تفاصيل الحياة اليومية.

دوّر على النبي في حياتك

وقال حسني خلال مشاركته ببرنامج “دولة التلاوة”: "إحنا أولى بأن النبي يكون موجود في حياتنا.. دوّر على النبي في حياتك من صحيانك لحد نومك كل ما تلاقي نفسك ماشي رجلك ورا رجل النبي وبتعمل حاجات شبه اللي النبي كان بيعملها، كل ما هتلاقي رحمة في حياتك".

الاقتداء بالنبي

وأوضح أن الاقتداء بالنبي ليس مجرد ممارسة عبادات أو اتباع أوامر فحسب، بل هو “أسلوب حياة” يبدأ من لحظة الاستيقاظ مرورًا بطريقة التعامل مع الناس، حتى وقت الراحة والنوم.