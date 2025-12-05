تتميز طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون بسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، مع نتائج لذيذة تجذب الجميع على المائدة.

وقدم الشيف الشربيني وصفة شهية ومغذية لعشاق السمك، حيث تمزج صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون بين النكهات المتوسطية الطازجة والمكونات الصحية، لتصبح خيارًا مثاليًا للعزومات أو وجبة عائلية متكاملة.

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

مكونات صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون:

1 كيلو سمك دنيس منظف ومشقوق

2 ليمون مقطع شرائح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

4 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

خضار متنوعة (جزر، كوسة، بطاطس) مقطعة شرائح رفيعة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

طريقة التحضير:

ـ لتجهيز الفرن والصينية: سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وادهني صينية الفرن بقليل من زيت الزيتون.

ـ لتتبيل السمك: افركي السمك بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج، ثم ضعي نصف كمية الثوم والزعتر داخل السمك وعلى السطح.

ـ إضافة الخضار والليمون

وزعي شرائح الليمون والخضار حول السمك في الصينية، ورشي باقي الثوم والزعتر على الوجه.

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

ـ الطهي في الفرن: غطي الصينية بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الغطاء واتركيها لمدة 10 دقائق إضافية حتى يتحمر الوجه.

ـ التقديم: رشي البقدونس المفروم على السمك قبل التقديم، وقدميه ساخنًا مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.