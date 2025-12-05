قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم .. ماذا قال؟
تعرف على طرفي مباراة افتتاح كأس العالم 2026
قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
آية التيجي

 تتميز طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون بسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، مع نتائج لذيذة تجذب الجميع على المائدة.

وقدم الشيف الشربيني وصفة شهية ومغذية لعشاق السمك، حيث تمزج صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون بين النكهات المتوسطية الطازجة والمكونات الصحية، لتصبح خيارًا مثاليًا للعزومات أو وجبة عائلية متكاملة.

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

مكونات صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون:

1 كيلو سمك دنيس منظف ومشقوق

2 ليمون مقطع شرائح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

4 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

خضار متنوعة (جزر، كوسة، بطاطس) مقطعة شرائح رفيعة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

طريقة التحضير:

ـ لتجهيز الفرن والصينية: سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وادهني صينية الفرن بقليل من زيت الزيتون.

ـ لتتبيل السمك: افركي السمك بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج، ثم ضعي نصف كمية الثوم والزعتر داخل السمك وعلى السطح.

ـ إضافة الخضار والليمون
وزعي شرائح الليمون والخضار حول السمك في الصينية، ورشي باقي الثوم والزعتر على الوجه.

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

ـ الطهي في الفرن: غطي الصينية بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الغطاء واتركيها لمدة 10 دقائق إضافية حتى يتحمر الوجه.

ـ التقديم: رشي البقدونس المفروم على السمك قبل التقديم، وقدميه ساخنًا مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.

طريقة عمل سمك دنيس صينية سمك بالزعتر والليمون وصفة الشيف الشربيني طهي السمك في الفرن وصفات سمك سهلة أكلات بحرية وجبات صحية أطعمة غنية بالبروتين

