هاني رمزي عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026: التحدي صعب لكن التأهل ممكن

علق هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، على مجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتهاء مراسم قرعة البطولة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال رمزي في تصريحات لقناة "أون سبورت": "كل المنتخبات مستواها عالي جدًا، مجموعتنا جيدة، ومنتخب مصر قادر بالتركيز والإصرار والعزيمة على تحقيق شيء جيد جدًا".

وأضاف: "كأس العالم محفل كبير وعالمي، ويجب أن يحظى الفريق بدعم الجميع، مهما كان الوضع الحالي، فالجهاز الفني واللاعبون بحاجة لمساندة كبيرة جدًا".

وأشار إلى قوة منافسي مصر: "إيران منتخب قوي، ومع العمل على جمع النقاط بشكل جيد، سنتمكن من التأهل للدور المقبل. كأس أمم إفريقيا كانت محطة مهمة للاستعداد للمونديال، ويجب استغلال الفترة القادمة بشكل مثالي تحت قيادة حسام حسن".

واختتم هاني رمزي حديثه بالقول: "كنت مع أحمد مجاهد، وهو يدعم حسام حسن بكل طاقته، والفترة المقبلة تحتاج إلى هدوء وتركيز من كل اللاعبين لضمان بداية قوية في البطولة".