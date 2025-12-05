قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026: التحدي صعب لكن التأهل ممكن

هاني رمزي
هاني رمزي
حمزة شعيب

علق هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، على مجموعة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتهاء مراسم قرعة البطولة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال رمزي في تصريحات لقناة "أون سبورت": "كل المنتخبات مستواها عالي جدًا، مجموعتنا جيدة، ومنتخب مصر قادر بالتركيز والإصرار والعزيمة على تحقيق شيء جيد جدًا".

وأضاف: "كأس العالم محفل كبير وعالمي، ويجب أن يحظى الفريق بدعم الجميع، مهما كان الوضع الحالي، فالجهاز الفني واللاعبون بحاجة لمساندة كبيرة جدًا".

وأشار إلى قوة منافسي مصر: "إيران منتخب قوي، ومع العمل على جمع النقاط بشكل جيد، سنتمكن من التأهل للدور المقبل. كأس أمم إفريقيا كانت محطة مهمة للاستعداد للمونديال، ويجب استغلال الفترة القادمة بشكل مثالي تحت قيادة حسام حسن".

واختتم هاني رمزي حديثه بالقول: "كنت مع أحمد مجاهد، وهو يدعم حسام حسن بكل طاقته، والفترة المقبلة تحتاج إلى هدوء وتركيز من كل اللاعبين لضمان بداية قوية في البطولة".

هاني رمزي كأس العالم قرعة كأس العالم مجموعة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

انقطاع مياه

انقطاع المياه عن بعض المناطق في العجمى بالإسكندرية

جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة

عودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

بالصور

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد