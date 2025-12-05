أحمد المحمدي: مجموعة مصر في كأس العالم "متوازنة" ومواجهة بلجيكا ستكون البداية الأقوى

تحدث أحمد المحمدي، نجم الكرة المصرية السابق، عن مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي أوقعت القرعة الفريق في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأشار المحمدي في تصريحات لقناة "بي إن سبورت الإخبارية" إلى أن المجموعة "متوازنة"، موضحًا أن بلجيكا المصنفة رقم 4 عالميًا تشكل تحديًا كبيرًا لمصر، خاصة مع تواجد لاعبين كبار مثل دي بروين، كورتوا، ولوكاكو، مشددًا على أهمية البداية القوية أمام الشياطين الحمر.

وعن مواجهتي إيران ونيوزيلندا، وصفهما المحمدي بـ"المنتخبات في المتناول"، محذرًا من الاستهتار ومؤكدًا أن كل مباراة في كأس العالم تحتاج للاستعداد الجيد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجمهور المصري متفائل بهذه المجموعة، وأن الانطلاقة الجيدة أمام بلجيكا ستمنح المنتخب دفعة قوية لمواجهة إيران ونيوزيلندا لاحقًا.