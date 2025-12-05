انتهت منذ قليل مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك في مركز "جون كينيدي" بمدينة نيويورك.

وتتميز النسخة المقبلة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بما في ذلك حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات.



أسفرت القرعة عن وقوع منتخب تونس في المجموعة السادسة، والتي تضم كلًا من هولندا واليابان، بالإضافة إلى المتأهل من مواجهة أوكرانيا ضد السويد ومباراة بولندا ضد ألبانيا.

وكان المنتخب التونسي قد ودع دور المجموعات في النسخة الماضية من كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، قبل أن يتأهل هذه المرة متصدرًا مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة، والتي ضمت ناميبيا وليبيريا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساو توميه وبرينسيب.

مجموعة تونس في كأس العالم 2026:

تونس

هولندا

اليابان

المتأهل من أوكرانيا ضد السويد و بولندا ضد ألبانيا

تأتي هذه المجموعة ضمن التحديات الكبيرة التي تنتظر "نسور قرطاج" في النسخة المقبلة من المونديال.