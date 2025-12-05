أسفرت مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في مركز "جون كينيدي" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب قطر في مجموعة قوية ضمن منافسات النسخة المقبلة من البطولة.

الدول المستضيفة لكاس العالم وعدد المنتخبات المشاركة

تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، في النسخة الأولى من نوعها التي تضم 48 منتخبًا مقسمين على 12 مجموعة.

وتأهل حتى الآن 42 منتخبًا بشكل مباشر، بينما ستتحدد الهوية النهائية للـ 6 مقاعد المتبقية، عبر الملحق الأوروبي (4 مقاعد)، والملحق العالمي (مقعدين).

تصنيف المنتخبات في القرعة:

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي والعالمي.

مجموعة قطر في كأس العالم 2026:

كندا

سويسرا

قطر

الفائز من مباراة إيطاليا أو أيرلندا ضد الفائز من ويلز أو البوسنة والهرسك

وتأتي هذه المجموعة ضمن التحديات القارية والدولية لمنتخب قطر الذي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في النسخة المقبلة من المونديال.