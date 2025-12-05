عمرو أديب ينفعل على الهواء بعد مأساة وفاة السباح الطفل يوسف

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق حزنه لواقعة وفاة الطفل يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، الذي فارق الحياة بعد غرقه أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعد قمة الإهمال.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الطفل ظل في قاع حمام السباحة وترك هناك، ليس فقط خلال السباق، بل حتى أثناء السباق التالي، متابعا أن هذا الإهمال لا يقتصر أثره على وفاة طفل واحد فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى وفاة العديد من الأطفال.

وخلال تقديمه برنامج الحكاية، انفعل الإعلامي عمرو أديب، أن : «اللي حصل هو إهمال بيسلم إهمال، لغاية سيارة الإسعاف اللي مكنتش متوفر فيها تجهيزات»، متابعا أن حوادث مماثلة تحدث بشكل متكرر، لكن الأهم هو الإجراءات المتخذة بعد وقوعها.

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة ألا يقتصر رد الفعل على تشكيل لجنة فحص أو الاكتفاء بالإحصاءات التي تظهر أن عدد الوفيات قليل، مستدركا أن «لابد أن يكون هناك ضرب بيد من حديد مرة واحدة، بعدها ستنضبط كل الأمور».