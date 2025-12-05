قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

تامر عاشور
تامر عاشور

بدأ الفنان تامر عاشور، حفله الغنائي بمهرجان الفسطاط، مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر، بحضور جماهيري كبير. 

وفاجأت إحدى الفتيات الحاضرات، تامر عاشور، خلال الحفل بعدما طلبت الزواج منه أمام الجمهور، ليرد عليها بطريقة كوميدية قائلًا: «أنا متجوز متخربيش بيتي». 

@gomhorettamerashour يارب نتجوز.. تامر عاشور يمازح فتاة بعد طلبها الزواجه منه: أنا متجوز متخربيش بيتنا 😂🤷🏻‍♂️ #تامرعاشور #trending #TamerAshour #تامر_عاشور #حفل_الفسطاط ♬ الصوت الأصلي - جمهورية تامر عاشور

أغاني تامر عاشور

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”. 

