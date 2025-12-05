قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب

الاستعلام عن تصاريح السفر
عبد العزيز جمال

في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على مكاتب استخراج التصاريح، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. 

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة للانتقال إلى الخدمات الرقمية الحديثة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الازدحام أمام المكاتب الحكومية، خاصة في ظل تزايد أعداد المسافرين لأغراض سياحية أو مهنية أو تعليمية.

الاستعلام الإلكتروني عن تصاريح السفر

تمكن الخدمة الجديدة المواطنين من متابعة حالة طلبات تصاريح السفر في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى مكاتب وزارة الداخلية، وهو ما يعزز من فعالية الإجراءات ويساهم في التنظيم وتسهيل مهام الإدارة العامة للسفر والخروج.

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني معرفة ما إذا كان الطلب قيد المراجعة، أو تمت الموافقة عليه، أو إذا كان يتطلب استكمال مستندات معينة.

خطوات الاستعلام عن تصاريح السفر

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/ 

تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، الذي يضم جميع الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين، بما فيها خدمات السفر والخروج من البلاد.

2. الدخول إلى قسم «تصاريح السفر»

بعد الدخول للموقع، يتم اختيار قسم تصاريح السفر من قائمة الخدمات المتاحة، حيث يوفر القسم جميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وإجراءات الاستعلام عنها.

3. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة

يختلف نوع البيانات المطلوبة بحسب فئة المستخدم:

- للمصريين

إدخال الرقم القومي

إدخال رقم الطلب إذا سبق تقديمه

- للأجانب

إدخال رقم جواز السفر

إدخال رقم الطلب إذا كان موجودًا مسبقًا

4. عرض حالة التصريح

بعد إدخال البيانات الصحيحة، يتم عرض حالة الطلب مباشرة، مع توضيح الخطوات التالية إذا كان التصريح قيد المراجعة أو يتطلب تقديم مستندات إضافية. 

هذه الخدمة تتيح للمستخدم متابعة سير طلبه بشكل مستمر وتجنب التأخير أو الخطأ في الإجراءات.

5. سداد الرسوم إلكترونيًا

أضافت وزارة الداخلية إمكانية سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، عبر وسائل متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. 

فور إتمام الدفع، يتم إرسال رسالة تأكيد للمستخدم تؤكد تسجيل الطلب بنجاح واستلامه لدى الجهة المختصة، ما يعزز من سهولة إنجاز الخدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

لتسهيل عملية استخراج تصاريح السفر، حددت وزارة الداخلية المستندات التي يجب تقديمها إلكترونيًا، وتشمل:

  1. أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها
  2. أصل جواز السفر وصورة منه
  3. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
  4. أصل مذكرة السفر
  5. وجود تصريح العمل أو الحج في الدولة التي سيتم السفر إليها
  6. أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه

تضمن هذه الأوراق استكمال الإجراءات بشكل قانوني وسليم، وتساعد على سرعة معالجة الطلبات وتجنب أي تأخير غير مبرر، كما تضمن التوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مصر.

مميزات الاستعلام الإلكتروني

توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:

  • تقليل الازدحام أمام مكاتب السفر والإدارات الحكومية
  • إمكانية متابعة الطلب بشكل مستمر دون الحاجة للتوجه شخصيًا
  • دفع الرسوم بسهولة وأمان عبر الإنترنت

 

