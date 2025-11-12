خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

مع تزايد الحاجة إلى السفر بغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، يزداد البحث يوميًا عن كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر، ولأن جواز السفر المصري هو الوثيقة الرسمية التي تُمكن المواطن من السفر إلى الخارج، فقد أصبح من الضروري معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة، وكذلك الرسوم المستحقة التي يجب دفعها لاستخراجه، ومكان استخراجه.

تكلفة استخراج جواز السفر العادي والمستعجل

أوضحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، أن استخراج جواز السفر العادي أو جواز السفر المستعجل، يختلف كل منهما من حيث التكاليف.

وتبلغ رسوم استخراج جواز السفر العادي 900 جنيه، أما جواز السفر المستعجل يبلغ نحو 1450 جنيهاً، حيث يمكن استخراجه خلال 24 ساعة.

ويتم السداد نقدًا داخل مصلحة الجوازات أو عبر الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات البنوك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2025

ـ شهادة ميلاد لمن هم دون الـ16 عاما.

ـ 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

ـ مستند يحدد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب للذكور فقط.

ـ صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبتة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

ـ أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

ـ قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات اسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجات.

خطوات استخراج جواز السفر 2025

ـ التوجه إلى أقرب مكتب جوازات في قسم الشرطة التابع له محل سكنك.

ـ تقديم نموذج طلب جواز السفر (نموذج 29 جوازات) من المكتب.

ـ ملء البيانات المطلوبة بخط واضح، مع تقديم الأوراق المذكورة.

ـ دفع الرسوم المقررة (حسب الحالة عادي / مستعجل / فوري).

ـ الحصول على إيصال الاستلام، الذي يحتوي على رقم الطلب وتاريخ الاستلام.

أماكن استخراج جواز السفر 2025

كشفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عن إمكانية استخراج جواز سفر مميكن، من خلال التوجه إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل الإقامة، وكتابة البيانات المطلوبة وسحب نموذج 29 جوازات، وكذلك تقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها، ثم دفع الرسوم المقررة، واستلام الإيصال وبعدها يتم استلام جواز السفر.

مدة استخراج جواز السفر

في إطار سعي وزارة الداخلية المصرية لتطوير خدماتها الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن إتاحة خدمة استخراج أو تجديد جواز السفر المستعجل خلال 24 ساعة فقط، بينما النوع العادي يستغرق من 3 إلى 7 أيام، ويوجد الطلب الفوري يتم استلام الجواز في نفس يوم الطلب.

وتبلغ مدة صلاحية جواز السفر المصري 7 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يسمح بتمديد الجواز بعد انتهائه، بل يتم استخراج جواز جديد.