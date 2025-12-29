هآرتس: نتنياهو يقترح فتح معبر رفح قبل لقاء ترامب

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادرها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض يوم الأحد فتح معبر رفح الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي في كلا الاتجاهين، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإظهار حسن النية قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت المصادر بأن نتنياهو تراجع لاحقا عن هذا القرار، نتيجة معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.



وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين في البيت الأبيض مخاوفهم من أن أي إجراءات أحادية من نتنياهو قد تعرقل جهود عملية السلام وربما تؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية مع حركة "حماس".



من جانبه، صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن نتنياهو يسعى لإيقاف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر على جهود تحقيق استقرار القطاع.