معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى ولاية فلوريدا ، قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة توصف بأنها معقدة ومحفوفة بتحديات سياسية وأمنية، وسط شكوك داخل إسرائيل بشأن قدرته على تحقيق إنجاز دبلوماسي واضح.

وبحسب الصحيفة، وصل نتنياهو هذه المرة من دون فريق دبلوماسي تمهيدي ومن دون مرافقة صحفية، خلافا لزيارات سابقة كانت تدار عبر تنسيق مسبق يضمن له هامش مناورة أوسع ونتائج قابلة للتسويق داخليا.

الحرب مع إيران

ونقلت معاريف عن مصادر أمريكية مطلعة ، أن واشنطن لا ترى أولوية لجولة تصعيد جديدة مع إيران في المرحلة الراهنة، بل تركز على الدفع نحو المرحلة الثانية من الترتيبات في قطاع غزة، والتي تشمل إنشاء قوة استقرار متعددة الجنسيات، وآلية إدارة مدنية، وتوسيع المعابر، مع تركيز خاص على فتح معبر رفح، إلى جانب إطلاق مسار إعادة الإعمار، دون ربط التقدم بشروط إسرائيلية معقدة.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن نتنياهو يصل إلى اللقاء وهو يواجه خمسة ملفات أساسية، غزة، ولبنان، وسوريا، وإيران، إضافة إلى ملف المساعدات العسكرية الأمريكية، الذي يشكل عنصرا حاسما في تحديد مستقبل القدرات العسكرية الإسرائيلية.

قطاع غزة

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أفادت معاريف بأن إسرائيل تتمسك بمعادلة واضحة، لا إعادة إعمار دون نزع سلاح حركة حماس، ولا انسحاب دون تفكيك بنيتها العسكرية، ورفض أي سيناريو لـ«اليوم التالي» يسمح للحركة بالبقاء في الحكم، كما تضع إسرائيل قضية استعادة أحد مواطنيها المحتجزين شرطًا لاستكمال الانتقال إلى المرحلة التالية.

لكن الصحيفة أوضحت أن الرؤية الأمريكية تختلف في ترتيب الأولويات، إذ تفضل واشنطن تثبيت الاستقرار أولًا، ثم إنشاء الآليات المدنية والأمنية، قبل الخوض في مسألة نزع سلاح حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل جوهر الصراع لا تفصيلًا تقنيا.

معبر رفح



ووفقا لمعـاريف، يتمثل اللغم الأول أمام نتنياهو في ملف معبر رفح، حيث تخشى إسرائيل أن يؤدي أي فتح جزئي إلى فرض واقع سياسي وأمني جديد يصعب التراجع عنه لاحقًا، أما اللغم الثاني فيتعلق بتركيبة القوة متعددة الجنسيات، في ظل مساعٍ قطرية وتركية للعب دور مباشر داخل غزة.

لبنان



وأضافت الصحيفة أن الملف اللبناني يشكل لغما ثالثا، في حال فشل الحكومة اللبنانية في تفكيك حزب الله، ما قد يدفع إسرائيل للمطالبة بالإبقاء على مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما سيخضع لتقدير أمريكي أوسع.

سوريا



وفي سوريا، يسعى نتنياهو، بحسب الصحيفة، إلى تثبيت موقف بلاده بعدم الانسحاب من جبل الشيخ أو من مناطق الفصل، بينما يظل الملف الإيراني حاضرا بقوة، مع سعي إسرائيل لمنع طهران من استعادة قدراتها العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ الباليستية.

الدعم الأمريكي



وتخلص معاريف إلى أن نتنياهو يدخل اللقاء وهو أكثر اعتمادا على الدعم الأمريكي، ليس فقط لأسباب أمنية، بل أيضا لحسابات تتعلق بوضعه السياسي الداخلي، ما يقلص قدرته على فرض خطوط حمراء واضحة.



وحذرت الصحيفة من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في قرار أمريكي واحد حاسم، بل في سلسلة خطوات صغيرة متراكمة، قد تبدو منطقية منفردة، قبل أن يتضح لاحقًا أن قواعد اللعبة قد تغيرت بالكامل.