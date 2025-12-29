قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى ولاية فلوريدا ، قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة توصف بأنها معقدة ومحفوفة بتحديات سياسية وأمنية، وسط شكوك داخل إسرائيل بشأن قدرته على تحقيق إنجاز دبلوماسي واضح.

وبحسب الصحيفة، وصل نتنياهو هذه المرة من دون فريق دبلوماسي تمهيدي ومن دون مرافقة صحفية، خلافا لزيارات سابقة كانت تدار عبر تنسيق مسبق يضمن له هامش مناورة أوسع ونتائج قابلة للتسويق داخليا.

الحرب مع إيران

ونقلت معاريف عن مصادر أمريكية مطلعة ، أن واشنطن لا ترى أولوية لجولة تصعيد جديدة مع إيران في المرحلة الراهنة، بل تركز على الدفع نحو المرحلة الثانية من الترتيبات في قطاع غزة، والتي تشمل إنشاء قوة استقرار متعددة الجنسيات، وآلية إدارة مدنية، وتوسيع المعابر، مع تركيز خاص على فتح معبر رفح، إلى جانب إطلاق مسار إعادة الإعمار، دون ربط التقدم بشروط إسرائيلية معقدة.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن نتنياهو يصل إلى اللقاء وهو يواجه خمسة ملفات أساسية، غزة، ولبنان، وسوريا، وإيران، إضافة إلى ملف المساعدات العسكرية الأمريكية، الذي يشكل عنصرا حاسما في تحديد مستقبل القدرات العسكرية الإسرائيلية.

قطاع غزة 

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أفادت معاريف بأن إسرائيل تتمسك بمعادلة واضحة، لا إعادة إعمار دون نزع سلاح حركة حماس، ولا انسحاب دون تفكيك بنيتها العسكرية، ورفض أي سيناريو لـ«اليوم التالي» يسمح للحركة بالبقاء في الحكم، كما تضع إسرائيل قضية استعادة أحد مواطنيها المحتجزين شرطًا لاستكمال الانتقال إلى المرحلة التالية.

لكن الصحيفة أوضحت أن الرؤية الأمريكية تختلف في ترتيب الأولويات، إذ تفضل واشنطن تثبيت الاستقرار أولًا، ثم إنشاء الآليات المدنية والأمنية، قبل الخوض في مسألة نزع سلاح حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل جوهر الصراع لا تفصيلًا تقنيا.

معبر رفح


ووفقا لمعـاريف، يتمثل اللغم الأول أمام نتنياهو في ملف معبر رفح، حيث تخشى إسرائيل أن يؤدي أي فتح جزئي إلى فرض واقع سياسي وأمني جديد يصعب التراجع عنه لاحقًا، أما اللغم الثاني فيتعلق بتركيبة القوة متعددة الجنسيات، في ظل مساعٍ قطرية وتركية للعب دور مباشر داخل غزة.

لبنان


وأضافت الصحيفة أن الملف اللبناني يشكل لغما ثالثا، في حال فشل الحكومة اللبنانية في تفكيك حزب الله، ما قد يدفع إسرائيل للمطالبة بالإبقاء على مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما سيخضع لتقدير أمريكي أوسع.

سوريا 


وفي سوريا، يسعى نتنياهو، بحسب الصحيفة، إلى تثبيت موقف بلاده بعدم الانسحاب من جبل الشيخ أو من مناطق الفصل، بينما يظل الملف الإيراني حاضرا بقوة، مع سعي إسرائيل لمنع طهران من استعادة قدراتها العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ الباليستية.

الدعم الأمريكي 


وتخلص معاريف إلى أن نتنياهو يدخل اللقاء وهو أكثر اعتمادا على الدعم الأمريكي، ليس فقط لأسباب أمنية، بل أيضا لحسابات تتعلق بوضعه السياسي الداخلي، ما يقلص قدرته على فرض خطوط حمراء واضحة.


وحذرت الصحيفة من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في قرار أمريكي واحد حاسم، بل في سلسلة خطوات صغيرة متراكمة، قد تبدو منطقية منفردة، قبل أن يتضح لاحقًا أن قواعد اللعبة قد تغيرت بالكامل.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولاية فلوريدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل نتنياهو واشنطن قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد