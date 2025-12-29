باحث أمريكي: نتنياهو يحاول جر واشنطن إلى مواجهة مع إيران

علّق الدكتور سمير التقي، الباحث الأول في مركز الأطلسي بواشنطن، على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى إلى رفع مستوى التصعيد في المنطقة، رغم أن الولايات المتحدة غير جاهزة لعملية عسكرية واسعة.

مكاسب استراتيجية كبيرة

وأوضح التقي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن نتنياهو يحاول توريط واشنطن في صراع إقليمي واسع، مشددًا على أنه لا يمكنه تحقيق أي مكاسب استراتيجية كبيرة دون الدعم الأمريكي المباشر، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري.

وأشار الباحث إلى أن الهدف الأساسي لنتنياهو يتمثل في إعادة فرض الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة وفتح الباب أمام تصعيد عسكري محتمل مع إيران، ضمن حسابات داخلية وإقليمية معقدة. وأضاف أن الوضع الأمريكي الحالي، سواء على الصعيد العسكري أو بسبب انشغال واشنطن بملفات دولية أخرى، لا يسمح بخوض حرب طويلة الأمد مشابهة للحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين في العراق.

وتابع التقي: «ما يريده نتنياهو هو جر أمريكا إلى حرب ممتدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة ولا مهيأة لخوض مثل هذا السيناريو في المرحلة الراهنة».