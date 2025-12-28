قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات قافلة المساعدات رقم 103 من مصر لغزة. .مسؤول أمريكي: الخلاف بين نتنياهو وترامب ليس كاملاً

غزة
غزة
محمود محسن

يواجه سكان قطاع غزة منذ ظهر أمس، السبت، منخفضًا جويًا قطبيًا ثالثًا منذ بداية فصل الشتاء، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون في خيام ومراكز إيواء هشة، فيما تواصل إسرائيل منع إدخال مواد الإعمار بعد تدمير معظم المباني والبنية التحتية الحيوية.

مسؤول أمريكي سابق: الخلاف بين نتنياهو وترامب «ليس كاملاً» وخطة واشنطن تواجه عرقلة

قال توماس واريك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما يُتداول عن وجود خلاف جوهري بين رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «ليس دقيقًا بالقدر الكامل»، مؤكدًا أن نتنياهو تعرض بالفعل لضغوط أمريكية دفعته إلى تنفيذ بعض الخطوات، إلا أن الصورة العامة في واشنطن أكثر تعقيدًا مما يتم تداوله إعلاميًا.


وأوضح واريك أن الانطباع السائد داخل دوائر صنع القرار الأمريكية هو أن كلاً من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعملان، كلٌ لأسبابه الخاصة، على تأخير تنفيذ خطة ترامب المكونة من 21 بندًا، والتي تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها إلى إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية في قطاع غزة، وتهيئة الأرضية لمشاركة أطراف دولية في ترتيبات ما بعد الحرب.

وأشار المسؤول الأمريكي السابق،  خلال مداخله هاتفيه في برنامج "هذا المساء"، من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إلى أن ترامب يحاول إشراك دول أخرى في ما يُعرف بـ«قوة الاستقرار»، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه عقبات كبيرة على الأرض، في مقدمتها عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود قطاع غزة، وهو ما يعرقل أي ترتيبات أمنية أو سياسية جديدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، لفت واريك إلى أن نتنياهو يحاول عرقلة دخول جزء من المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، ويضعف فرص التقدم في المسار السياسي الذي تسعى إليه واشنطن.

وأضاف أن هناك محادثات جارية تتعلق بمخاوف وشواغل أخرى، بعضها أمني وبعضها سياسي، من المتوقع أن يتكشف خلال الفترة المقبلة.

وحول الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب، أكد واريك أن هذا اللقاء «لن يكون كافيًا لحل جميع القضايا العالقة»، مشددًا على أنه لا يتوقع أن تخرج الإدارة الأمريكية أو الرأي العام بإجابات كاملة فور مغادرة نتنياهو الولايات المتحدة، في ظل تشابك الملفات وتعقيد حسابات الأطراف المختلفة.
 

تحرك شاحنات قافلة المساعدات رقم 103 تمهيدا لعبورها من مصر إلى غزة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث تحركت شاحنات قافلة المساعدات رقم ١٠٣ تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، حيث سيلتقي الرئيس ترامب في فلوريدا في اليوم التالي.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام.

تأتي الزيارة فيما تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة

قطاع غزة إسرائيل مواد الإعمار ترامب القيادة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

كولر

السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

عدد ساعات اليوم

اليوم 19 ساعة فقط| العلماء يكتشفون سر تباطؤ دوران الأرض.. ماذا حدث؟

رونالدو وميسي

صراع الثروات.. 3 نجوم تفوقوا ماليا على رونالدو وميسي

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد