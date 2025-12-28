قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
أخبار العالم

مقربون من ترامب يتهمون نتنياهو بعرقلة السلام في غزة .. تفاصيل

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد على

كشفت مصادر أن المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتوا يشعرون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعمد عرقلة عملية السلام في غزة.

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين في الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعودوا يعتقدون أنه يمكن الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في خطة السلام في غزة.

وبحسب المصادر، فإن مستقبل خريطة طريق ترامب الكبرى لتسوية حرب غزة، التي كُشف عنها في سبتمبر الماضي، يتوقف على اجتماعه المرتقب مع الزعيم الإسرائيلي يوم الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، التقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بمسؤولين من مصر وقطر وتركيا، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التالية من الخطة، التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وانسحابًا إسرائيليًا من غزة.

لكن نتنياهو أعرب سرًا عن شكوكه بشأن خريطة الطريق، ومع ذلك لا يمكن للخطة أن تمضي قدمًا دون موافقته، بحسب ما ذكره موقع «أكسيوس».

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: «يحاول نتنياهو إقناع جمهور من رجل واحد، والسؤال هو ما إذا كان ترامب سينحاز إليه أم إلى كبار مستشاريه فيما يتعلق بغزة».

وبحسب موقع «أكسيوس»، فقدت شخصيات رئيسية في فريق ترامب ثقتها في نتنياهو، خشية أنه «يعرقل عملية السلام»، وقد يستأنف الحرب بعد خطواته لتقويض وقف إطلاق النار الهش.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلًا عن مسؤول أمريكي آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «خسر» نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وسوزي وايلز، إضافة إلى كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

مصادر الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة

