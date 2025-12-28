الهلال الأحمر: 7,400 طن مساعدات و42 ألف بطانية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 103 إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، وسط وسط موجة شديدة من الأمطار متطوعي الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 103، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 103، أكثر من 7,400 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت أكثر نحو 4 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 1,600 طن مستلزمات طبية وإغاثية، نحو 600 طن مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,200 طن مواد بترولية.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: أكثر من 9,100 بطانية، نحو 42,350 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 680 مرتبة، أكثر من 2,360 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.