الرسوم مفاجأة .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة

خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر العاجل خارج البلاد، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج أو السياحة عن طريقة استخراج جواز سفر مستعجل، والأوراق المطلوبة لذلك، وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج جواز السفر بنظام عاجل خلال فترة قصيرة مقابل رسوم إضافية، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

ـ التوجه إلى أقرب قسم جوازات تابع لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

ـ سحب نموذج طلب استخراج جواز السفر «نموذج 29 جوازات» وملؤه بالبيانات الشخصية بشكل دقيق.

ـ تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص لمراجعتها والتأكد من صحتها.

ـ سداد الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر المستعجل، والتي تختلف حسب المدة المطلوبة.

ـ استلام إيصال يوضح تاريخ تسليم الجواز، والذي يتم عادة خلال 24 إلى 72 ساعة عمل من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

ـ بطاقة الرقم القومي سارية، أو شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عامًا.

ـ عدد 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

ـ الموقف التجنيدي للذكور (شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل).

ـ جواز السفر القديم في حال وجوده لتجديده.

ـ إيصال سداد رسوم استخراج جواز السفر من الخزينة أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

مدة استلام جواز السفر المستعجل

تتم معالجة الطلبات المستعجلة عادة من 24 حتى 48 ساعة، أي يومين عمل فقط من تاريخ تقديم الأوراق واستيفاء المستندات، بينما قد يستغرق الإصدار العادي من 3 إلى 7 أيام عمل.

وتبلغ مدة صلاحية جواز السفر 7 سنوات من تاريخ الإصدار، ولا يمكن تمديدها بعد انتهاء المدة، بل يتم إصدار جواز جديد وفق الإجراءات المعمول بها.

أماكن استخراج جواز السفر المستعجل

يمكن استخراج جواز السفر المستعجل من:

ـ إدارات الجوازات والهجرة المنتشرة بالمحافظات.

ـ المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ـ بعض مكاتب الخدمات الحكومية المميكنة التي تقدم خدمة استخراج الجوازات العاجلة.

طريقة حجز موعد استخراج جواز السفر إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في تسريع الإجراءات حجز موعد مسبق عبر:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر بوابة خدمات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

ـ اختيار خدمة «حجز موعد استخراج جواز سفر».

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم، الرقم القومي، المحافظة، البريد الإلكتروني».

ـ  تحديد نوع الخدمة «عادية أو عاجلة» واختيار موعد الحضور.

ـ استلام رسالة تأكيد بالحجز، تتضمن رقم الطلب وتاريخ الحضور.

تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل

تبلغ رسوم استخراج جواز السفر المستعجل حوالي 1450 جنيها مصريا تقريبًا «قد تختلف حسب التحديثات»، وتشمل قيمة استخراج الجواز، إضافة إلى الرسوم الإضافية للخدمة العاجلة، ويتم السداد نقدًا داخل مصلحة الجوازات أو عبر الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات البنوك، بينما العادي تكلفته 900 جنيه.

نصائح مهمة لتجنب تأخير استلام جواز السفر المستعجل

ـ تأكد من مطابقة البيانات في بطاقة الرقم القومي ونموذج الطلب قبل التقديم، لتجنب رفض الطلب أو تأجيل الإصدار.

ـ احضر بنفسك عند التقديم، لأن توقيعك وبصمتك مطلوبة بشكل رسمي.

ـ احتفظ بإيصال الاستلام جيدًا، فهو المستند الأساسي لتسلم الجواز عند صدوره.

ـ تابع حالة الطلب إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية في حال تأخر الإصدار عن الموعد المحدد.

ـ تجنب الاعتماد على الوسطاء أو المكاتب غير الرسمية، لتفادي التعرض لأي عمليات نصب أو تأخير.

