شوبير يكشف تطورات ملف ديانج داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مستجدات موسم الانتقالات الشتويه داخل النادي الأهلي.

ديانج

وأكد شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم ،أن الأمور بدأت تتضح تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لما وصل إليه من اتصالات ومصادر مطلعة.

وأوضح شوبير أن أليو ديانج أصبح أقرب من أي وقت مضى لحسم موقفه، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الأطراف تقلصت بشكل كبير، وأن الجوانب المالية وصلت إلى مرحلة متقدمة وقريبة من الاكتمال.

وكمل :" المدير الفني توروب أبدى تمسكه الشديد بكل من ديانج ومروان عطية، معتبرًا إياهما عنصرين أساسيين في خط وسط الفريق، خاصة في ظل اعتماده على بعض اللاعبين الشباب مثل كوكا وعدد من العناصر الصاعدة".

وأختتم شوبير إلى أن المدرب يرى أن هذا المزيج مناسب في الوقت الحالي، وهو ما يعزز من احتمالية إغلاق ملف ديانج خلال الفترة القريبة المقبلة.