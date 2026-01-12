3 حلول أمام أشرف داري للرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات الأهلي مع أشرف داري مدافع الفريق استعدادا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي اتفق على رحيل أشرف داري عن طريق 3 حلول أولها بيع أو إعارة لأي ناد في مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف: أشرف داري رافض التواجد في أي ناد مصري غير الأهلي وبالتالي عرض الأحمر عليه البحث عن عروض خليجية أو أوروبية.

وأكمل : الحل الثالث سيكون فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين في يناير الجاري لرحيل اللاعب.

مباراة الأهلي القادمة

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.



نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.