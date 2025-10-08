قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

خالد يوسف

لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وجيبوتي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاوي في المغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق الانتصار لضمان التأهل للمونديال، المقرر له في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر على أعتاب التأهل لكأس العالم 2026

يحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي، حيث يعني ذلك تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، من أجل الصعود للمونديال للمرة الرابع في التاريخ، بغض النظر عن نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي، وتترقب الجماهير المصرية هذا اللقاء للتأهل لكأس العالم، عبر بوابة جيبوتي، وعلى الأراضي المغربية.

من المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي اليوم، عبر قناة أون سبورت 1 المفتوحة، ويسبق المواجهة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم مجانًا

زاد بحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث أعلنت شبكة قنوات «أون سبورت»، نقل مباراة مصر وجيبوتي مجانا، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وتحديدا قناة أون سبورت 1، التي يأتي ترددها على النحو التالي:

ـ القمر الصناعي: نايل سات.

ـ التردد: 11862.

ـ الاستقطاب: رأسي.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معدل التصحيح: 5/6.

ـ التشفير: مفتوحة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيـد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - عمرو الجـزار - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية.

ـ خط الوسط: حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمد صلاح. 

ـ خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

اتفرج ببلاش مباراة مصر وجيبوتي المباراة المرتقبة منتخبي مصر وجيبوتي كأس العالم 2026 التأهل للمونديال

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

المخدرات

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

