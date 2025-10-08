اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وجيبوتي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاوي في المغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق الانتصار لضمان التأهل للمونديال، المقرر له في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر على أعتاب التأهل لكأس العالم 2026

يحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي، حيث يعني ذلك تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، من أجل الصعود للمونديال للمرة الرابع في التاريخ، بغض النظر عن نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي، وتترقب الجماهير المصرية هذا اللقاء للتأهل لكأس العالم، عبر بوابة جيبوتي، وعلى الأراضي المغربية.

من المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي اليوم، عبر قناة أون سبورت 1 المفتوحة، ويسبق المواجهة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم مجانًا

زاد بحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث أعلنت شبكة قنوات «أون سبورت»، نقل مباراة مصر وجيبوتي مجانا، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وتحديدا قناة أون سبورت 1، التي يأتي ترددها على النحو التالي:

ـ القمر الصناعي: نايل سات.

ـ التردد: 11862.

ـ الاستقطاب: رأسي.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معدل التصحيح: 5/6.

ـ التشفير: مفتوحة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيـد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - عمرو الجـزار - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية.

ـ خط الوسط: حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمد صلاح.

ـ خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.