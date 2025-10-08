لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

تزايدت معدلات شكاوى الطلبة من عدم القدرة على مواصلة المذاكرة، في ظل التقييمات المستمرة، إضافة الى ضغط مواعيد الدروس سواء الخصوصية أو في السناتر، وقبل ان يتسرب اليك اليأس والاحباط، نقدم لك الحل.

تسرب الملل للطلبة أثناء المذاكرة

كشف موقع pinkvilla، عن اجراء بحث يتعلق بتسرب الشعور بالملل أثناء المذاكرة، الى عدد كبير من الطلبة والطالبات، في بعض الأحيان، خاصة في أول شهر من العام الدراسى.

وأضاف انه يمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع خطوات بسيطة، تساعد على استعادة النشاط والتركيز من جديد.

5 نصائح للتخلص من ملل المذاكرة

نظف مكتبك

يمكن أن يكون للتخلص من الفوضى، تأثير إيجابي على العقل، فقد تتسبب رؤية الأوراق والكتب غير المرتبة في الشعور بالإرهاق والملل.

لذلك ينصح الخبراء بتنظيف المكتب وترتيب الأوراق والكتب، والتخلص من أي شيء غير مهم، مما يمنح الشعور بالسيطرة .

تقسيم المذاكرة

يُمكن تقسيم أي موضوع إلى أجزاء أصغر وأسهل، مما يسهل من المذاكرة ويساعد على الفهم والإنتباه والتغلب على الشعور بالخمول، مع الحصول على مكافأة صغيرة عند النجاح في الإنتهاء من أي جزء من الكتاب المقرر دراسته.

رفع مستوى الصوت

قد يكون الصمت مزعجًا للبعض أثناء المذاكرة، خاصة لمن لا يطيقون الصمت، فربما يُساعد تشغيل بعض الموسيقى الخالية من الكلمات على التركيز بسهولة.

الشراكة

إيجاد شريك دراسة وسيلة تساعد على التركيز والإنتباه، ويساعد ذلك أيضاً على تبادل الأفكار والمحادثات أثناء المذاكرة، ولكن بالنسبة لآخرين، فقد يكون ذلك غير مُجدٍ.

التخلص من البحث عن الكمال

يجب التخلص من الشعور بأنك غير مجتهد بما يكفى أو لست ذكى، لأن هذا الخوف يجعلك تتراجع عن المذاكرة، لذلك يجب أن تؤمن بأنه لا يوجد شخص كامل في هذه الحياة، وما عليك سوى الإنتباه والتركيز أثناء المذاكرة.