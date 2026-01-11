2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

توصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مبدأي مع بيراميدز لإجراء صفقة بيع كبرى على أمل حل جزء من أزمة الفارس الأبيض المالية.

وحسب مصادر فإن الزمالك اتفق مع بيراميدز على انتقال ثنائي الفريق محمود بنتايك وناصر ماهر لبيراميدز مقابل الحصول على ثلاثي فريق السماوي.

ولم يتم تحديد أسماء ثلاثي بيراميدز الذي ينوى الزمالك ضمهم في الصفقة باستثناء يوسف أوباما.

ومن المتوقع أن يصل المقابل المادي ضمن الصفقة لأكثر من أثنين مليون دولار ونصف حال اتمامها.

مباراة الزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه زد اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد زد



وتقام مباراة الزمالك ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “أون سبورت”.

ويسعى معتمد جمال، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وراء تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتثبيت أقدامه في الظهور الأول رفقة الفارس الأبيض.