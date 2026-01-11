قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
عبدالله هشام

توصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مبدأي مع بيراميدز لإجراء صفقة بيع كبرى على أمل حل جزء من أزمة الفارس الأبيض المالية.

وحسب مصادر فإن الزمالك اتفق مع بيراميدز على انتقال ثنائي الفريق محمود بنتايك وناصر ماهر لبيراميدز مقابل الحصول على ثلاثي فريق السماوي.

ولم يتم تحديد أسماء ثلاثي بيراميدز الذي ينوى الزمالك ضمهم في الصفقة باستثناء يوسف أوباما.

ومن المتوقع أن يصل المقابل المادي ضمن الصفقة لأكثر من أثنين مليون دولار ونصف حال اتمامها.

مباراة الزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه زد اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد زد


وتقام مباراة الزمالك ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “أون سبورت”.

ويسعى معتمد جمال، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وراء تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتثبيت أقدامه في الظهور الأول رفقة الفارس الأبيض.

