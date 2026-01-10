قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة| وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب.. وأصدقائه: كيف ننعيك.. وهذا المشهد يكفيك؟!
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
مدبولي: الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد هدفا خدميا
واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي
الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بكأس العاصمة

يسري غازي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجلة في الرابعة من عصر السبت على استاد السلام في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لـ كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حسن طارق - حمزة محمد

خط الهجوم: زياد نواوي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد برازيلي - أحمد شد - عمر معلول - يوسف علي - عمر طارق - أحمد فكري - خالد حاتم - علي حمودة - كريم هاني

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

بيراميدز وادي دجلة كأس عاصمة مصر يوسف شيكا مروان ناصر

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

فيديو

