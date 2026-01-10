موعد عودة بعثة بيراميدز من معسكر أبوظبي

تعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة قادمة من أبوظبي بـ الإمارات يوم الأربعاء القادم عقب إنتهاء معسكر الفريق السماوي التدريبي.



ويلتقي فريق الكرة الول بنادي بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي يوم 19 يناير الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتغادر بعثة فريق بيراميدز القاهرة متوجهة إلي المغرب من أجل ملاقاة نظيره فريق نهضة بكان يوم 24 يناير الحالي فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.



بيراميدز يهزم جولف يونايتد وديا

حقق فريق بيراميدز الفوز وديا على نظيره جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية نظيفة في إطار أولى وديات معسكر الفريق المقام بالإمارات ، سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء يوسف أوباما في الشوط الأول قبل أن يضيف أحمد عاطف قطة ودودو الجباس في الشوط الثاني من المباراة.



وحرص الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على تجربة كافة اللاعبين خلال المباراة للاطمئنان عليهم وتجهيزهم جميعا للمرحلة المقبلة.ومن المقرر أن يتواصل معسكر الفريق في أبوظبي خلال الأيام المقبلة قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير الجاري قبل العودة إلى القاهرة.

وأعلن يورتشيتش قائمة الفريق المشاركة في المعسكر، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم



خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر



خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف «قطة» – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان – يوسف محمد



خط الهجوم: يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس