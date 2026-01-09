تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع دونجا لاعب بيراميدز

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة مع لاعب الوسط المدافع محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب نادي بيراميدز السابق بعقد لمدة موسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني، وفقا لما نشره موقع صدى البلد في خبر سابق.

التعاقد مع دونجا وجودة

ونشر صدى البلد أن مسئولي الاتحاد السكندري اقتربوا من الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز “محمود دونجا" و"عبد الرحمن جودة"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ لتدعيم صفوف زعيم الثغر.

وتحدث مسئولو الاتحاد السكندري، مع مسئولي بيراميدز بصفة رسمية؛ من أجل الحصول على خدمات ثنائي الفريق على سبيل الإعارة.

وعلم “صدى البلد” عن تعثر المفاوضات بشأن المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز (دون مقابل)، فيما يرفض مسئولو النادي السماوي رحيل اللاعبين دون أي مقابل.