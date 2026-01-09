الاتحاد السكندري يعلن إصابة جنش بمزق في العضلة الخلفية

أعلن نادي الاتحاد السكندري، إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرحيم "جنش"، بمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وذلك خلال مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي "زد" بمسابقة الدوري.



وذكر النادي السكندري، في بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد سلامة، أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للحارس الدولي، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا متكاملا للاعب للبدء في تنفيذه فورا.



وأوضح البيان أن عودة "جنش" للمشاركة في التدريبات الجماعية ستتم بشكل تدريجي، وذلك وفقاً لمدى استجابته لمراحل التأهيل المحددة من قبل الأطباء، لضمان تعافيه التام قبل العودة لحماية عرين "زعيم الثغر" في المنافسات الرسمية المقبلة.