جنش : فيريرا كان يحبني كثيرا وأرتحت في التعامل معه

رباب الهواري

أشاد محمود جنش بعلاقته مع المدرب البرتغالي جورجي فيريرا، مؤكداً أنه كان يكن له احترامًا ومحبة كبيرة، وأنه شعر بالراحة التامة أثناء التعامل معه. 

وأضاف أن فيريرا هو من أصر على إشراكه أساسياً في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، مشيراً إلى أن المدرب شارك اللاعبين بالكثير من التفاصيل الفنية التي ساعدتهم على فهم كرة القدم بشكل أعمق.

المشاركة والتبادل مع أبو جبل

أوضح جنش أنه طلب من فيريرا التبادل في المشاركة مع الحارس أبو جبل، مؤكداً أن العلاقة بينهما كانت قائمة على التعاون والاحترام، وأن هذا التبادل ساهم في رفع مستوى الأداء للفريق.

مسيرة الزمالك

تحدث جنش عن مسيرته مع الزمالك، مؤكداً أن أفضل موسم له كان موسم 2019، وأن علاقته مع جماهير الزمالك جيدة جداً. كما أشار إلى أنه كان قريباً من العودة إلى الفريق في فترة سابقة، إلا أن نادي مودرن سبورت تمسك ببقائه، مشدداً على أنه لم يطلب من أي شخص التدخل من أجل العودة للزمالك.

المفاوضات مع الأهلي

كشف جنش عن وجود مفاوضات سابقة مع النادي الأهلي، لكنه لم يوضح تفاصيل كثيرة عنها، مؤكداً أنه يركز في عمله داخل الملعب أكثر من أي شيء آخر.

الانتماءات منذ الصغر

أوضح جنش أنه منذ صغره كان يشجع الأوليمبي ويميل للاتحاد السكندري، لكنه أصبح مشجعًا للزمالك بعد انضمامه للفريق، مؤكداً أن هذا التحول جاء نتيجة انتمائه للفريق وعلاقته مع زملائه والجماهير.

الجانب الشخصي والمبادئ

شدد جنش على أنه لا يمتلك أي “ظهير إعلامي”، وأنه يركز على التعلم من الخبراء، لا سيما كابتن علي ماهر، ويفضل عدم الرد على الشائعات، مفضلاً التركيز على الأداء داخل الملعب وتطوير مستواه الاحترافي


 

