قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل
السلطات الألمانية تحبط مُخططًا استهدف سوق عيد الميلاد في بافاريا | تفاصيل
«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي
قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟
إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك
«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم
هدى المفتي: مش محتاجة أتجوز .. والبخل خط أحمر
أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شيكابالا»: «بسام» أنقذ الفريق من كارثة مُحققة.. وكأس العرب ضاعت لهذا السبب

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

أشاد محمود عبد الرازق «شيكابالا» بالأداء الذي قدمه الحارس بسام خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن وجوده في حراسة المرمى أنقذ الفريق من سيناريو أسوأ بكثير.

وأوضح شيكابالا أن بسام تحمل ضغطًا كبيرًا في مباريات صعبة، وكان له دور واضح في تقليل عدد الأهداف، مشيرًا إلى أن النتائج كانت ستصبح أكثر سوءًا في حال غيابه. وأضاف أن الحارس قدم مستويات ثابتة رغم الظروف الصعبة، وهو ما يُحسب له في ظل تراجع الأداء الجماعي للفريق.

شيكابالا ينتقد ملف كأس العرب

وفي سياق آخر، فتح شيكابالا ملف المشاركة في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن المنتخب كان سيحقق استفادة أكبر لو تولى حسام حسن المهمة الفنية خلال البطولة. وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك فكرًا مختلفًا وقدرة على تحفيز اللاعبين، بالإضافة إلى خبراته الطويلة في التعامل مع مثل هذه البطولات، وهو ما كان سينعكس بشكل إيجابي على أداء المنتخب واللاعبين المشاركين.

وأكد شيكابالا أن كأس العرب كانت فرصة مهمة لتجربة عناصر جديدة وبناء منتخب قوي للمستقبل، لكن غياب رؤية فنية واضحة قلل من المكاسب المنتظرة، سواء على المستوى الفني أو المعنوي.

إبراهيم فايق يوضح سبب الغياب

من جانبه، علّق الإعلامي إبراهيم فايق على تصريحات شيكابالا، موضحًا أن اتحاد الكرة كان عليه أن يمنح حسام حسن الثقة الكاملة. وأكد فايق أن المشكلة لم تكن في اسم المدرب، بل في غياب الضمانات، حيث كان من الضروري أن يخبر اتحاد الكرة حسام حسن بشكل صريح أنه لن يُحاسب على النتائج في بطولة هدفها الأساسي التجربة واكتشاف المواهب.

وأضاف فايق أن الخوف من ردود الأفعال والانتقادات غالبًا ما يعيق اتخاذ قرارات جريئة، مشددًا على أن الكرة المصرية تحتاج في هذه المرحلة إلى قرارات شجاعة تضع مصلحة التطوير فوق حسابات النتائج السريعة.


 

شيكابالا اخبار الرياضة كأس العرب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

ترشيحاتنا

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية.. و استشهاد طـ.ـفل

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

بالصور

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد