‎«توروب»: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم.. وهدفي صناعة فريق قوي

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن دخول نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم حمزة عبدالكريم، لاعب الفريق الشاب، مؤكدًا التزامه بعدم الحديث عن أي تفاصيل تخص هذا الملف.

توروب: تطوير اللاعب هو دوري الأساسي

وخلال تصريحات تليفزيونية، شدد توروب على أن دوره الأساسي يتمثل في مساعدة اللاعب على التطور وتقديم أفضل مستوى ممكن داخل الملعب، موضحًا أن حمزة عبدالكريم يُعد أحد العناصر المهمة التي تمثل مستقبل النادي الأهلي، ويحظى بثقة الجهاز الفني في المرحلة الحالية والمقبلة.

وأكد المدير الفني أن أي قرارات تتعلق بمستقبل اللاعب أو العروض الخارجية لا تدخل ضمن اختصاصاته، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تعود بالكامل إلى إدارة النادي، التي تمتلك الرؤية والصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار الأنسب بما يخدم مصلحة الأهلي واللاعب معًا.

تركيز كامل على مشروع الأهلي

وأوضح توروب أن تركيزه في الوقت الحالي منصب بشكل كامل على بناء فريق قوي ومتكامل، قادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي، والعمل على خلق حالة من الانسجام والتوازن داخل الفريق، سواء على مستوى العناصر الأساسية أو اللاعبين الشباب.

الأهلي يراهن على المواهب الشابة

وأشار المدرب الدنماركي إلى أن الأهلي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المواهب الصاعدة، ودمجها تدريجيًا مع الفريق الأول، بما يضمن استمرارية النجاح وتحقيق البطولات على المدى الطويل، مؤكدًا أن حمزة عبدالكريم مثال واضح على هذه السياسة.

طموحات كبيرة في المرحلة المقبلة

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الرئيسي مع الأهلي هو حصد البطولات وبناء مشروع كروي قوي يعتمد على العمل الجماعي والانضباط، مع منح الفرصة للاعبين القادرين على تقديم الإضافة، دون الانشغال بما يُثار خارج الملعب من شائعات أو مفاوضات



