موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
أخبار البلد

إنجاز عالمي جديد لطالبة كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة

رئيس جامعة العاصمة
رئيس جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، حصلت الطالبة حنين خطاب من كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويُعد هذا الفوز التاريخي أول مشاركة دولية للبطلة حنين، التي أثبتت جدارتها في المنافسة العالمية، لتفتح لنفسها طريقًا واعدًا نحو المزيد من البطولات والميداليات الذهبية مستقبلًا.  

هذا الإنجاز يعكس ثمرة الجهد المبذول من الجامعة والكلية في دعم الطالبات الموهوبات، ويؤكد أن جامعة العاصمة تظل منارة للعلم والرياضة والتميز.  

وقال الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة "إن ما حققته الطالبة حنين خطاب يُعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة وللرياضة المصرية بأكملها. نحن نؤمن أن الاستثمار في شبابنا هو الطريق الأمثل لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وسنواصل دعم طلابنا في مختلف المجالات العلمية والرياضية ليكونوا دائمًا سفراء للوطن."  

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الله – عميدة كلية علوم الرياضة بنات أن "هذا الإنجاز هو ثمرة التفاني والإصرار من الطالبة حنين خطاب، التي أثبتت أن طالبات كلية علوم الرياضة بنات قادرات على المنافسة عالميًا. نحن في الكلية نضع نصب أعيننا دائمًا دعم الطالبات المتميزات، وتوفير كل ما يلزمهن لتحقيق النجاح والبطولات، ونثق أن حنين ستكون نموذجًا يحتذى به في المستقبل."  

بهذا الإنجاز، تواصل جامعة العاصمة وكلية علوم الرياضة بنات كتابة صفحات جديدة من قصص النجاح، مؤكدين أن العلم والرياضة وجهان لعملة واحدة في بناء مستقبل مشرق.  

كلية علوم الرياضة جامعة العاصمة جامعة إنجاز عالمي كلية علوم الرياضة بنات الرياضة المصرية

