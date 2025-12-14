إنجاز عالمي جديد لطالبة كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة

في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، حصلت الطالبة حنين خطاب من كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويُعد هذا الفوز التاريخي أول مشاركة دولية للبطلة حنين، التي أثبتت جدارتها في المنافسة العالمية، لتفتح لنفسها طريقًا واعدًا نحو المزيد من البطولات والميداليات الذهبية مستقبلًا.

هذا الإنجاز يعكس ثمرة الجهد المبذول من الجامعة والكلية في دعم الطالبات الموهوبات، ويؤكد أن جامعة العاصمة تظل منارة للعلم والرياضة والتميز.

وقال الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة "إن ما حققته الطالبة حنين خطاب يُعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة وللرياضة المصرية بأكملها. نحن نؤمن أن الاستثمار في شبابنا هو الطريق الأمثل لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وسنواصل دعم طلابنا في مختلف المجالات العلمية والرياضية ليكونوا دائمًا سفراء للوطن."

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الله – عميدة كلية علوم الرياضة بنات أن "هذا الإنجاز هو ثمرة التفاني والإصرار من الطالبة حنين خطاب، التي أثبتت أن طالبات كلية علوم الرياضة بنات قادرات على المنافسة عالميًا. نحن في الكلية نضع نصب أعيننا دائمًا دعم الطالبات المتميزات، وتوفير كل ما يلزمهن لتحقيق النجاح والبطولات، ونثق أن حنين ستكون نموذجًا يحتذى به في المستقبل."

بهذا الإنجاز، تواصل جامعة العاصمة وكلية علوم الرياضة بنات كتابة صفحات جديدة من قصص النجاح، مؤكدين أن العلم والرياضة وجهان لعملة واحدة في بناء مستقبل مشرق.