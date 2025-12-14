السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار جهود الدولة المصرية لتيسير عودة آمنة ومنظمة إلى السودان.

وأعلنت الهيئة أن إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر الرحلات المنتظمة لقطارات سكك حديد مصر بلغ نحو (36600) راكب منذ انطلاق المشروع، وذلك من خلال القطارات المخصصة لخدمة العودة الطوعية.

التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء السودانيين

وأكدت الهيئة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لدعم هذه الرحلات، والاستجابة للإقبال المتزايد عليها، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ويعكس استمرار تشغيل هذه الرحلات التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء السودانيين، وترسيخ عمق العلاقات التاريخية والشعبية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.